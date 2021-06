Afghanistan: documenti secretati, Regno Unito potrebbe mantenere presenza militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo, anche a mezzo stampa, si parla di una possibile permanenza di alcune unità militari britanniche in Afghanistan, anche a causa del peggioramento della situazione interna dopo l’avvio delle operazioni di ritiro annunciato il primo maggio. "Qualsiasi presenza del Regno Unito in Afghanistan (...) è valutata come vulnerabile", si legge nel documento, in cui comunque si prende in considerazione "l'opzione di ritirarsi completamente". L'Afghanistan, si legge, sta diventando sempre più pericoloso. La ridotta presenza delle forze Nato "sta già compromettendo la consapevolezza situazionale di cui noi (e gli Stati Uniti) eravamo soliti godere in tutto il Paese", prosegue il documento. Nessun cittadino britannico è stato ucciso in Afghanistan dall'accordo tra Stati Uniti e talebani nel febbraio 2020, afferma, ma "è improbabile che questo rimanga lo status quo". (Rel)