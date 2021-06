Libia: al via domani a Ginevra incontri Foro di dialogo politico libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderanno il via domani, 28 giugno, a Ginevra gli incontri in presenza del Foro di dialogo politico libico organizzati dalla Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) e che si concluderanno il prossimo primo luglio. Lo riferisce una nota di Unsmil. “L'incontro rappresenterà un'opportunità per i membri del Foro di dialogo politico di sviluppare proposte per facilitare ulteriormente lo svolgimento delle elezioni del 24 dicembre 2021, in particolare per quanto riguarda la base costituzionale dell’appuntamento elettorale”, afferma Unsmil in una nota.(Lit)