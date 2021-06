Lombardia: Didonè (Fnp Cisl), visite in Rsa ancora in salita, da Moratti solo politica degli annunci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella maggior parte dei casi, senza la certificazione richiesta, i parenti non possono entrare nelle strutture. Insomma, l’annuncio alla stampa è stato fatto, la delibera è stata inviata, tutti l’hanno letta, ma non viene applicata. E tutto tace. Perché le farmacie, anche quelle pubbliche, si rifiutano di fare i tamponi gratuiti? Perché Ats, Asst, direzione generale welfare non intervengono, e non prendono provvedimenti? Con enfasi e molto risalto – continua Didonè - l’assessore regionale al welfare e vice presidente di Regione Lombardia non perde l’occasione per annunciare ai quattro venti che: 'Le Rsa devono aprire, non possono più rifiutarsi di far entrare i parenti. Abbiamo notificato le istruzioni a tutti gli istituti che si stanno organizzando. D’ora innanzi nessuna Rsa potrà rifiutarsi di far entrare i parenti in visita ai propri congiunti perché la direzione generale Welfare di Regione Lombardia ha inviato istruzioni precise a tutte le Ats che, a loro volta, le hanno comunicate alle direzioni delle strutture protette'. Ancora una volta, invece, le conseguenze di disorganizzazione e pressapochismo le pagano i più fragili e famiglie. In questo caso gli anziani e disabili che con impazienza attendono da troppo tempo di poter rivedere i volti dei loro cari. Una situazione paradossale che pretendiamo venga risolta in tempi brevissimi da Regione Lombardia, che ha ormai un indice di gradimento e credibilità sempre più vicino alla zero. È ora di finirla - conclude il segretario regionale dei pensionati della Cisl- di prendere in giro le persone con la politica degli annunci che poi non trovano mai riscontro nella realtà. Basta promesse ai cittadini per cercare di tranquillizzare la popolazione a cui però seguono sempre gravi ritardi nell’applicazione concreta dei provvedimenti. È ora di finirla con questa caratteristica comune in Italia dell’eccessivo intervallo di tempo che trascorre tra l’annuncio di un provvedimento e la sua effettiva applicazione”. (Com)