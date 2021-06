Ustica: Fico, impegno volto ad accertare cause e responsabilità della strage

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A distanza di 41 anni da quel 27 giugno 1980 abbiamo più che mai il dovere di ribadire l’impegno permanente e incondizionato volto ad accertare cause e responsabilità della strage di Ustica, in cui persero la vita 81 persone. Lo afferma il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico in occasione dell'anniversario della strage di Ustica, secondo cui alcuni tasselli sono oramai acquisiti, e contribuiscono alla definizione di una verità giudiziaria e storica. "Ciascuna istituzione deve ora adoperarsi perché gli altri tasselli emergano e siano posti nel giusto ordine.Perché nonostante il costante impegno dell’associazione dei familiari delle vittime – a cui va il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine – quelle responsabilità non sono state ancora interamente accertate. Ci sono stati depistaggi, omissioni, complicità, complotti posti in essere anche da parte di alcuni settori deviati dell’apparato statale. L’impegno della Camera dei deputati per la verità e la giustizia su Ustica e altre pagine oscure della storia repubblicana proseguirà, a partire dal lavoro di desecretazione e pubblicazione degli atti delle commissioni parlamentari d’inchiesta", aggiunge. (Rin)