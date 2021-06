Spagna: ministro Giustizia, "non c'era alternativa" all'indulto ai separatisti catalani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indulto concesso ai nove indipendentisti catalani dal governo spagnolo non ha garanzie assolute di successo ma era anche l’unica alternativa possibile. Lo ha detto in un’intervista a “El Pais” il ministro della Giustizia spagnolo, Juan Carlos Campo. “Non c'era alternativa all’indulto. Altri ci hanno provato e hanno fallito. Il governo rispetta la sentenza della Corte suprema, ma mentre l'unità della Spagna è stata ristabilita in pochi secondi (dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza catalana del 2017), la frattura della società si è aggravata. E la funzione di un governo è rimuovere gli ostacoli per garantire la convivenza”, ha detto Campo. “Non abbiamo alcuna garanzia che questa decisione avrà successo, ma non ci perdoneremmo di non averci provato”, ha proseguito, rammaricandosi per la risposta negativa di alcuni dei condannati a questa decisione del governo. “Non è la questione che ci preoccupa di più. L'importante è l'interesse generale e questo al di sopra di quello dei beneficiari dell’indulto. Mi sarebbero piaciuti altri atteggiamenti? Ebbene sì, ma non succede nulla. Ed è per questo che la legge non richiede il pentimento per perdonare”, ha detto Campo. (segue) (Spm)