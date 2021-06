Spagna: ministro Giustizia, "non c'era alternativa" all'indulto ai separatisti catalani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo, per motivare l’indulto, ha indicato come argomento principale la “pubblica utilità”, un punto su cui il ministro mantiene una posizione ferma. “Questa non è una revisione della sentenza. Non è una questione di giustizia o equità”, ha spiegato Campo che, successivamente, si è concentrato sulla riforma del reato di sedizione. “Deve essere attuata. Non solo riformare il reato di sedizione o ribellione, ma è necessario toccare tutti gli elementi dell'ordine pubblico come bene giuridico tutelato. Non si tratta di abbassare la pena in un reato o nell'altro, ma piuttosto di articolare una risposta giuridico-penale adeguata”, ha spigato il ministro della Giustizia spagnolo, secondo cui è ancora presto, tuttavia, per parlare di questa riforma. “Quando sarà completata ne discuteremo”, ha detto Campo. In merito all’incontro atteso la prossima settimana fra il premier spagnolo, Pedro Sanchez, e il presidente della Catalogna, Pere Aragones, Campo ha detto di aspettarsi “un atteggiamento di dialogo costruttivo all'interno del quadro giuridico”. (Spm)