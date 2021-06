Roma: motociclista invade corsia opposta e si scontra con un'auto, morto sul colpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, a Cerveteri, intorno alle 18:00, in strada Doganale, un romano di 48 anni, residente a Cerveteri, mentre era alla guida della sua moto, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta scontrandosi con una con un'auto che sopraggiungeva, condotta da un 44enne di Civitavecchia, sempre residente e Cerveteri. A seguito dell'impatto il 48enne è morto sul colpo mentre l'autista dell'auto è stato soccorso e trasportato presso l'ospedale di Bracciano. Sono intervenuti i carabinieri della stazioni di Cerveteri per i rilievi del caso. Documenti di guida e assicurativi in regola. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. (Rer)