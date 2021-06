Italia-Usa: oggi a Roma pranzo di lavoro tra Di Maio e Blinken

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, avrà oggi a Roma, secondo quanto si apprende, un pranzo di lavoro con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Il responsabile della diplomazia statunitense, si trova in Italia per co-presiedere domani insieme a Di Maio la riunione dei ministri degli Esteri della coalizione internazionale anti Daesh (acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante) per discutere gli sforzi nella campagna per raggiungere una sconfitta dello Stato islamico (Is).(Res)