Armenia: Cec conferma vittoria elezioni del Partito del Contratto civile del premier Pashinyan

- La Commissione elettorale centrale armena ha annunciato i risultati definitivi delle elezioni parlamentari anticipate svoltesi il 20 giugno. I dati pubblicati confermano la vittoria del Partito del Contratto civile del primo ministro ad interim Nikol Pashinyan ha vinto con il 53,91 per cento dei voti, mentre l’Alleanza Armenia dell’ex presidente Robert Kocharyan si è fermata al 21,9 per cento. "2.595.512 persone sono state incluse nelle liste elettorali alle elezioni, e 1.281.997, ovvero il 49,39 per cento degli elettori, hanno preso parte al voto. 688.761 persone, ovvero il 53,91 per cento, hanno votato per il Partito del Contratto civile, mentre 269.481, ovvero il 21,9 per cento, per l’Alleanza Armenia; 66.650, pari al 5,22 per cento, per la coalizione Io ho l’onore”, ha detto il presidente della Commissione, Tigran Mukuchyan. Secondo la legge armena, sebbene Io ho l’onore non abbia superato lo sbarramento del 7 per cento, sarà comunque rappresentata nella prossima legislatura in quanto è prevista la presenza di almeno tre formazioni politiche. (Rum)