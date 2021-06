Iraq-Egitto: Al Sisi a Baghdad nella prima visita di un presidente egiziano in 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, è giunto questa mattina a Baghdad, in quella che è la prima visita di un capo dello Stato egiziano in Iraq dal 1991. Al Sisi si trova nella capitale irachena per partecipare oggi al vertice tripartito Egitto-Iraq-Giordania insieme al premier iracheno Mustafa al Kadhimi e al re giordano Abdullah II. Al centro dell’incontro vi sarà la situazione economica e commerciale, e la realizzazione di un “equilibrio” fra i tre Paesi. Il vertice è già stato rimandato due volte quest’anno: la prima per via di un tragico scontro fra treni avvenuto in Egitto lo scorso 26 marzo, la seconda per via della congiura contro re Abdullah sventata in Giordania lo scorso aprile.(Cae)