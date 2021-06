Sociale: Fp Cgil, "cura Raggi" colpisce ancora, chiude centro pronta accoglienza Monte Libretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta la giunta Raggi dimostra la propria volontà di infierire contro la popolazione fragile della città e contro le lavoratrici e lavoratori del sociale. Questa volta ad essere colpiti sono i senza fissa dimora e le lavoratrici e lavoratori del centro di pronta accoglienza di Via Monte Libretti". Così in una nota la Fp Cgil di Roma e Lazio. "Dal primo luglio 2020 lo storico centro di pronta accoglienza per senza fissa dimora Madre Teresa di Calcutta si è trasferito dalla sede di Via Assisi in Via Monte Libretti a seguito della procedura negoziata di gara a cui sono stati invitati oltre 60 organismi. Tale procedura, con il limite dei 750.000 euro prevedeva l'affidamento fino al 30 giugno 2021. La Direzione Accoglienza e Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali, nei mesi precedenti la scadenza del servizio ha più volte garantito all'organismo affidatario la prosecuzione dell'affidamento prospettando una gara ad evidenza pubblica di imminente indizione, ma ad oggi non ancora bandita, pur sapendo che il servizio a norma di legge non era prorogabile. L'organismo affidatario, forte delle "garanzie" ricevute, ha provveduto a rinnovare per un ulteriore anno la locazione della struttura di accoglienza che accoglie 67 utenti, per lo più fragili, e in cui operano 12 lavoratori assunti a tempo indeterminato", spiega il sindacato nella nota. (segue) (Com)