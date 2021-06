Sociale: Fp Cgil, "cura Raggi" colpisce ancora, chiude centro pronta accoglienza Monte Libretti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dignità calpestata anche alle lavoratrici e ai lavoratori che in queste ore stanno apprendendo la chiusura del centro e la perdita del proprio lavoro senza che ci sia stato tempo per cercare soluzioni alternative", aggiunge il sindacato. "Dopo i tagli al sociale del bilancio, l'assenza di indicazioni ai Municipi sul riavvio del servizio degli Aec/ Oepa per il prossimo anno scolastico e il conseguente smarrimento delle famiglie dei bambini con bisogni educativi speciali che non hanno alcuna garanzia sul servizio, dopo il mancato potenziamento dei servizi sociali per adeguarli alle richieste dopo la pandemia questo nuovo colpo ci spinge a credere che all'interno della amministrazione capitolina si annidi una volontà di danneggiare la popolazione fragile e annullare i servizi a loro dedicati oppure che il Dipartimento sia gestito con incompetenza, improvvisazione e totale mancanza di empatia per le persone a cui si dovrebbe fornire assistenza", conclude la Fp Cgil di Roma e del Lazio. (Com)