Germania: è di 3 vittime e 7 feriti il bilancio dell'aggressione con coltello a Wurzburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia tedesca ha fornito nuove informazioni sulle vittime dell’aggressione messa in atto da un uomo armato di coltello venerdì scorso a Wurzburg, annunciando un bilancio complessivo di tre vittime e sette feriti. Come già riferito in precedenza, tre donne dell’età, rispettivamente, di 24, 49 e 82 anni, sono morte in un grande magazzino. Il sospettato, un somalo di 24 anni, ha aggredito improvvisamente le vittime che si trovavano nel punto vendita con un coltello sottratto precedentemente ottenuto dal reparto casalinghi. Un portavoce della polizia, tuttavia, ha smentito che una delle donne uccise era una commessa del grande magazzino. Inoltre, il somalo ha ferito leggermente un uomo di 57 anni e ha aggredito anche una donna di 52 anni. Quest’ultima è stata gravemente ferita, ora è fuori pericolo. (segue) (Geb)