Serbia: presidente Vucic visita nuova chiesa di San Sava a Dezeva

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha visitato oggi la nuova chiesa di San Sava a Dezeva, nei pressi di Novi Pazar. Secondo quanto riferito dalla stampa serba, il capo dello Stato è stato accolto davanti al luogo di culto da una folla di residenti locali che hanno espresso la loro soddisfazione per la nuova chiesa e per la visita del presidente. La chiesa di San Sava a Dezeva è dedicata al fondatore della Chiesa ortodossa serba, Sava di Serbia, nato in questa zona. (Seb)