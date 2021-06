Business news: Qatar Petroleum vince contratto per esplorazioni offshore in Suriname

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio comprendente la compagnia petrolifera qatariota Qatar Petroleum (Qp) ha vinto i diritti di esplorazione per due blocchi offshore in Suriname. Lo afferma un comunicato della compagnia qatariota, secondo cui il consorzio comprende oltre a Qp (20 per cento) anche Total Energy (40 per cento) e la compagnia petrolifera statale surinamese Staatsolie (40 per cento). Si tratta dei blocchi 6 e 8, immediatamente adiacenti alla zona 58. Secondo l’amministratore delegato di Qp e ministro di Stato per gli affari energetici, Saad bin Sherida al Kaabi, l’appalto “rappresenta il primo ingesso di Qatar Petroleum in Suriname”. (Res)