Business news: Marocco, Yassir Maroc firma accordo di cooperazione con Huawei

- Yassir Maroc ha annunciato la firma di un accordo di cooperazione con Huawei per l'integrazione delle sue applicazioni negli smartphone Huawei. "Yassir Maroc e Huawei hanno appena concluso un accordo di collaborazione che mira a integrare le applicazioni di Yassir Maroc nella Huawei AppGallery, che compare nella Top 3 mondiale degli store di download di applicazioni ufficiali", indica l'azienda in un comunicato stampa, citato dall’agenzia di stampa ufficiale “Map”. Fondata nel 2017, Yassir Inc è una start-up statunitense che opera nel campo delle soluzioni mobili innovative. “Huawei è uno dei marchi di smartphone più venduti in Marocco”, aggiunge la stessa fonte, osservando che ciò “consentirà a Yassir Maroc di rimanere disponibile e scaricabile per i suoi utenti e potenziali clienti”. Oltre a questo, sono previsti diversi canali promozionali per garantire una collaborazione a 360 gradi ma anche per consentire agli utenti di smartphone Huawei di fruire delle migliori applicazioni sulla sua AppGallery. "In Marocco Huawei si è affermata come uno dei leader nelle telecomunicazioni. Questo accordo ci consentirà quindi di raggiungere un numero considerevole di nuovi utenti e ci farà arrivare prima della concorrenza", ha affermato Rachid Moulay el Rhazi, amministratore delegato di Yassir in Marocco, citato nel comunicato stampa. Yassir è presente in tre continenti (Africa, Europa e Nord America) e opera in 30 città. Il numero dei suoi utenti ammonta a più di 1.500.000 persone e conta 10.000 partner. In Marocco, Yassir opera nelle città di Casablanca, Rabat, Témara, Tangeri, Marrakech e Agadir. (Res)