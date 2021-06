Business news: Egitto, imprese britanniche valutano investimenti nelle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le diverse opportunità di investimento nel crescente settore delle energie rinnovabili in Egitto: è questo l'argomento al centro di un forum virtuale degli investitori britannici organizzato dall'ambasciata britannica al Cairo, in vista della Conferenza sul clima delle Nazioni Unite (Cop 26), co-presieduta da Regno Unito e Italia. Nell'occasione, l'ingegnere egiziano Gaber el Desouky, presidente della Egyptian Electricity Holding Company (Eehc), ha presentato agli investitori britannici il nuovo piano egiziano per le energie rinnovabili, mostrando diverse opportunità di investimento e cooperazione tra Regno Unito ed Egitto. Hanno presenziato all’evento più di 40 partecipanti, tra cui tra cui l'ambasciatore britannico in Egitto, Sir Geoffrey Adams, e l'inviato per il commercio del primo ministro britannico in Egitto, Sir Jeffrey Donaldson. (Cae)