Business news: Arabia Saudita, Banca centrale estende di tre mesi programma rinvio pagamenti per Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale saudita (Sama) ha annunciato l’estensione del programma di rinvio pagamenti – introdotto dall’istituzione per sostenere il settore privato locale – per tre mesi supplementari, dalla data del prossimo primo luglio fino al 30 settembre. Lo riferisce il quotidiano finanziario saudita "Al Eqtisadiya". L’iniziativa giunge a sostegno delle piccole e medie imprese (Pmi), ancora colpite dalle misure restrittive introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19. Tra gli obiettivi della misura, anche rafforzare la crescita economica e proteggere i livelli di occupazione del settore privato, particolarmente delle Pmi. (Res)