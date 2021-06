Business news: Oman, introdotti visti a lungo termine per investitori esteri stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Oman ha dichiarato il 23 giugno che inizierà a concedere visti a lungo termine per gli investitori stranieri. Lo riferisce l’emittente televisiva degli Emirati Arabi Uniti, con sede a Dubai, “Al Arabiya”. La decisione di fornire visti rinnovabili di cinque o dieci anni riprende la politica degli Emirati Arabi Uniti che danno la possibilità a investitori e professionisti di risiedere nel Paese per un lungo periodo o di ottenere la cittadinanza. In precedenza, ai non residenti che si recavano nei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) per motivi lavorativi, erano concessi visti rinnovabili validi solo per pochi anni. La decisione dell’Oman si inscrive nel piano attuato dal governo per colmare il deficit economico del Paese attraverso riforme di ampio respiro. Con questo provvedimento, in vigore da settembre, il Paese del Golfo favorisce la permanenza degli stranieri residenti e delle loro famiglie in grado di contribuire alla diversificazione dell’economia. L’Oman è tra i paesi finanziariamente più deboli nella regione del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg). A partire dal crollo del prezzo del petrolio nel 2014, il rapporto tra debito e Pil omanita è balzato dal 15 per cento nel 2015 all’80 per cento dello scorso anno. In Oman gli espatriati costituiscono circa il 42 per cento della popolazione, secondo i dati del governo del 2020. (Res)