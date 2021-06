Business news: Marocco e Liberia firmano accordo su esplorazione e utilizzo idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco e Liberia hanno firmato a Rabat una tabella di marcia di cooperazione per il periodo 2021-2023 e un accordo di cooperazione sull'esplorazione e l'utilizzo degli idrocarburi. Questi due accordi sono stati firmati dal ministro degli Affari esteri, della cooperazione africana, Nasser Bourita, e dall'omologo liberiano, Dee-Maxwell Saah Kemayah. La tabella di marcia, secondo l'agenzia di stampa ufficiale marocchina “Map”, definisce il quadro per la cooperazione multisettoriale tra il Marocco e la Liberia. Rappresenta inoltre l'ambizione dei due Paesi di rafforzare le loro relazioni bilaterali sulla base del rispetto reciproco e di sviluppare un partenariato solido e un'effettiva solidarietà. Per quanto riguarda l'accordo di cooperazione, esso mira a stabilire il quadro generale tra il Marocco e la Liberia nel settore degli idrocarburi e regola le attività congiunte di esplorazione e sfruttamento nel territorio dei due Paesi, oltre allo scambio di esperienze e al potenziamento delle capacità in questo campo. (Mar)