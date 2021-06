Business news: Congo-Kinshasa, governo dichiara scadute licenze concesse all'investitore israeliano Gertler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si sono appianate le divergenze fra il governo della Repubblica democratica del Congo (Rdc) e l'investitore israeliano Dan Gertler, al centro negli ultimi giorni di una nuova controversia relativa alle concessioni che quest'ultimo possiede nel Paese. Le autorità congolesi hanno infatti dichiarato "non più valide" le licenze petrolifere di esplorazione concesse alle società controllate dall'investitore israeliano per due grandi concessioni petrolifere situate vicino al confine orientale con l'Uganda, mentre le società ne rivendicano i diritti affermando che questi sono ancora validi. Ne parla la stampa congolese, precisando che il caso è scoppiato con una lettera inviata lo scorso 16 giugno dal ministero degli Idrocarburi della Rdc, nella quale Kinshasa dichiara scaduti i permessi, risalenti al 2010, per i blocchi 1 e 2, detenuti da due società dell'imprenditore israeliano. Le società non sono entrate in produzione in nessuno dei due blocchi, stimati per oltre un miliardo di barili di petrolio. La lettera, inviata a Oil of DrCongo, che sovrintende agli interessi petroliferi di Gertler in Rdc, indicava anche la fine dell'accordo di condivisione della produzione raggiunto nel 2010, chiedendo di conseguenza alle società di trasferire tutti i dati tecnici e di pagare gli oneri dovuti in base al contratto. (segue) (Res)