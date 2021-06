Business news: Air Liquide acquista in Sudafrica maggior sito mondiale di produzione ossigeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Air Liquide ha annunciato l'acquisizione de "più grande sito di produzione di ossigeno al mondo" a Secunda, in Sudafrica, dalla società locale Sasol. L'operazione, si legge in un comunicato, ha un valore di 480 milioni di euro e riguarda 16 siti di "unità di separazione di gas dall'aria", per una capacità di produzione da "42 mila tonnellate al giorno". "La finalizzazione di questa operazione rappresenta una tappa chiave del nostro partenariato con Sasol, con il quale collaboriamo da 40 anni. Il nostro obiettivo è quello di combinare efficacia operativa e riduzione delle emissioni di CO2 contribuendo al tempo stesso in modo significativo allo sviluppo dell'economia sudafricana", si legge ne comunicato. (Frp)