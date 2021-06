© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, domenica 27 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3821m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: alta pressione a garanzia di tempo in gran parte soleggiato sulla Liguria e le pianure piemontesi. Maggiore variabilità su VDA e Alto Piemonte con tendenza a qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera, causa infiltrazioni umide da ovest. Temperature in lieve aumento, caldo piuttosto intenso e afoso in Val Padana. Venti deboli. Mare Ligure quasi calmo o poco mosso. (Rpi)