Regno Unito: chi è il nuovo ministro della Sanità britannico, Sajid Javid

- Sajid Javid è il nuovo ministro della Sanità britannico dopo le dimissioni di Matt Hancock, travolto dallo scandalo del bacio alla sua assistente in piena violazione delle norme anti Covid-19. Javid, membro anziano del Partito conservatore, ha ricoperto diversi ruoli chiave nel governo: l’ultimo è stato quello di cancelliere dello Scacchiere, un incarico lasciato nel mese di febbraio del 2020 quando non accettò l’ordinanza del primo ministro, Boris Johnson, di licenziare la sua squadra di consiglieri. La partita che si stava giocando era molto più complessa, in realtà, e riguardava direttamente anche l’ex primo consigliere di Johnson, Dominic Cummings, impegnato in una vera e propria lotta per accrescere la sua posizione in seno all’esecutivo di Londra. Javid, in passato, è stato anche sottosegretario al ministero dell’Interno; sottosegretario per le Comunità e i Governi locali; sottosegretario per il Commercio, l'Innovazione e le Eccellenze; presidente della Board of Trade; sottosegretario alla Cultura, i Media e gli Sport; segretario finanziario del Tesoro. Prima ancora, Javid è stato direttore di Deutsche Bank, lavorando a New York, Londra e Singapore. In un tweet pubblicato dopo la sua nomina, Javid ha detto di essere “onorato di essere stato chiamato a servire come ministro della Sanità e l'Assistenza sociale in questo momento critico”. “Non vedo l'ora di contribuire alla nostra lotta contro la pandemia e di servire ancora una volta il mio Paese”, ha aggiunto. (segue) (Rel)