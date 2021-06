Regno Unito: chi è il nuovo ministro della Sanità britannico, Sajid Javid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai toni molto più dimessi, invece, il video postato da Hancock sui suoi profili social dopo aver consegnato la lettera di dimissioni al premier Johnson. Hancock ha ribadito le sue scuse per "aver violato le linee guida" e si è scusato con la sua famiglia e i suoi cari per "averli costretti ad affrontare tutto questo". "Capisco gli enormi sacrifici che tutti in questo Paese hanno fatto, che avete fatto, e quelli di noi che scrivono queste regole devono rispettarle ed è per questo che devo dimettermi”, ha detto l’ex ministro. In risposta a questo messaggio, il primo ministro ha affermato che Hancock "dovrebbe lasciare l'incarico con molto orgoglio di ciò che ha raggiunto, non solo nell'affrontare la pandemia, ma anche prima che il Covid-19 ci colpisse". "Sono grato per il vostro sostegno e credo che il vostro contributo al servizio pubblico sia tutt'altro che finito", ha aggiunto Johnson. Hancock ha preso questa decisione dopo la pubblicazione di un video che lo immortala mentre bacia una sua assistente in piena violazione delle normative contro il Covid-19. (segue) (Rel)