Regno Unito: chi è il nuovo ministro della Sanità britannico, Sajid Javid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hancock ha deciso di dimettersi dopo la pubblicazione di un video che lo immortala mentre bacia una sua assistente in piena violazione delle normative contro il Covid-19. Hancock, peraltro sposato con un’altra persona, viene ripreso, come pubblicato su “The Sun”, mentre abbraccia e bacia Gina Coladangelo, una sua collaboratrice. Hancock ieri ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di essere consapevole di aver “deluso delle persone” e chiedendo scusa per l’accaduto. Inizialmente Downing Street ha reso noto che il premier, Boris Johnson, ha accettato le scuse di Hancock e che considerava “la questione chiusa”. Tuttavia le critiche ricevute dal Partito laburista e anche da alcuni esponenti conservatori hanno convinto Hancock a lasciare l’incarico. (Rel)