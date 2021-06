Francia: oggi il ballottaggio delle amministrative, l’ultimo test prima delle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia torna oggi alle urne per il ballottaggio delle elezioni regionali e dipartimentali, ultimo test elettorale prima della corsa alle presidenziali del prossimo anno. Negli ultimi giorni si sono strette diverse alleanze a livello locale, la maggior parte delle quali mirano a ostacolare l’affermazione del Rassemblement National di Marine Le Pen, che ha portato a casa al primo turno un risultato deludente rispetto a quanto avevano previsto i sondaggi. Sconfitta ancora più cocente per La République en marche del presidente Emmanuel Macron, che non si è aggiudicata nemmeno una regione. La principale preoccupazione per i partiti e il governo, tuttavia, è una ripetizione dell’astensionismo record registrato domenica scorsa, quando il dato ha raggiunto il picco del 66,7 per cento. Per questo motivo, l’esecutivo e i partiti negli ultimi giorni si sono mobilitati lanciando diversi appelli agli elettori affinché si rechino alle urne. Dopo i risultati a sorpresa del primo turno, che ha visto la destra neogollista dei Repubblicani imporsi in varie regioni ottenendo il 29 per cento su scala nazionale, gli occhi sono tutti puntati sulla Provenza-Alpi-Costa Azzurra, unica regione dove il Rassemblement National è arrivato in testa con il candidato Thierry Mariany (36 per cento). La sfida sarà con il presidente uscente, il repubblicano Renaud Muselier (32 per cento). Secondo l’ultimo sondaggio pubblicato dall’emittente televisiva “Cnews” e condotto dall’istituto OpinionWay, i due sono fianco a fianco in una situazione di perfetta parità con il 50 per cento dei consensi a testa. Muselier, che ha ricevuto fin dall’inizio il sostegno dei macroniani, farà di tutto per mobilitare gli elettori di sinistra dopo che la lista ambientalista guidata da Jean-Laurent Felizia, arrivato terzo al 16,9 per cento, ha deciso di ritirarsi per ostacolare il partito di estrema destra. (segue) (Frp)