Francia: oggi il ballottaggio delle amministrative, l’ultimo test prima delle presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La destra neogollista non dovrebbe avere invece problemi a ottenere la riconferma nella regione parigina dell’Ile-de-France. Seppure non faccia più parte dei Repubblicani, la presidente uscente Valerie Pecresse è sostenuta dal suo ex partito e viene data come vincente con il 43 per cento delle intenzioni di voto dall’ultimo sondaggio di OpinionWay. Pécresse distanzierebbe di 12 punti la lista dell’ambientalista Julien Bayou, sostenuta da Europa Ecologia-I Verdi, il Partito socialista, La France Insoumise e il Partito comunista. La République en marche, rappresentata da Laurent Saint-Martin e il Rassemblement National, che ha candidato Jordan Bardella, restano dietro e si attestano al 13 per cento. Scenario simile nell’Alta Francia, dove un altro ex repubblicano, il presidente uscente Xavier Bertrand, non dovrebbe avere problemi a rimanere alla guida della regione dopo l’ottimo risultato incassato al primo turno. Bertrand, che corre anche per le elezioni presidenziali, ha ottenuto una vittoria schiacciante, con il 41,4 per cento dei voti, contro il rivale del Rassemblement National, Sebastien Chenu, ben staccato al 24,3 per cento. Anche qui La République en marche si è schierata al fianco del presidente uscente per fare sbarramento all’estrema destra. (segue) (Frp)