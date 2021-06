Francia: oggi il ballottaggio delle amministrative, l’ultimo test prima delle presidenziali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni amministrative sono state una sorpresa anche per la sinistra che, sebbene si sia presentata frammentata in quasi tutte le regioni, ha dimostrato di avere un potenziale del 34 per cento a livello nazionale. A tirare un sospiro di sollievo è soprattutto il Partito socialista, che non dovrebbe avere problemi a mantenere la guida delle cinque regioni che già amministrava: Borgogna-Franche-Comté, Nuova Aquitania, Bretagna, Occitania e Centro-Valle della Loira. In uno slancio di ottimismo, il segretario socialista Olivier Faure nei giorni scorsi ha annunciato che il partito riuscirà ad affermarsi anche nell’Ile-de-France e i Paesi della Loira. In questa regione la sinistra al primo turno è arrivata seconda con Christophe Clergeau al 37,5 per cento, superato dal repubblicano Bruno Retailleau, al 42,7 per cento. Risultati che mischiano le carte e obbligano i due protagonisti delle prossime presidenziali a rivedere le loro strategie. Il ritorno dei Repubblicani mette il presidente Macron in una posizione particolarmente scomoda, che lo vede costretto a fare i conti con una formazione politica che potrebbe continuare ad acquisire peso sullo scenario nazionale, soprattutto e deciderà di candidare il presidente uscente dell’Alta Francia, Xavier Bertrand. Le Pen, invece, deve ridimensionare le aspettative. Il Rassemblement National è arrivato terzo con il 19,3 per cento dei voti, incassando un risultato molto peggiore rispetto al 2015. La tanto temuta avanzata dell’estrema destra era prevista in diverse regioni (Bretagna, Alta Francia, Occitania, Borgogna-Franche-Comté e Centro-Vale della Loira) ha ampiamente deluso le aspettative. (Frp)