Business news: Taiwan, Tsmc avvierà produzione di microchip a 4 nanometri nel terzo trimestre del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore taiwanese di semiconduttori Tsmc avvierà la produzione del nuovo processo a quattro nanometri (nm) durante il terzo trimestre di quest'anno. Lo ha riferito il quotidiano "Taiwan News". L'introduzione della tecnologia a quattro nm consentirà ai produttori di microchip di ridurre leggermente le dimensioni dei loro progetti attualmente di cinque nm e di sfruttare un consumo energetico e prestazioni più efficienti il prossimo anno. Il processo a 4 nanometri è un ulteriore miglioramento rispetto a quello a 5 nanometri, entrato in produzione commerciale nel secondo trimestre del 2020. Mantenendo le stesse regole di progettazione, infrastruttura, programmi di simulazione dei precedenti progetti a 5 nm, il processo a 4 nm ridurrà notevolmente le fasi di procedimento e i costi. Si prevede che il processo 4 nm entrerà nella produzione a rischio durante il terzo trimestre, con una produzione in volume prevista per il 2022. (Cip)