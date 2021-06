Business news: la Cina presenta all'Omc denuncia contro l'Australia per misure doganali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha presentato una denuncia all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) contro l'Australia per le misure doganali di quest'ultima nei confronti della Repubblica popolare. Lo ha annunciato il ministero del Commercio cinese. La denuncia da parte della Cina si inserisce in un contesto di controversie che negli ultimi giorni hanno coinvolto le esportazioni di vino e i negoziati bilaterali tra i due Paesi. "Abbiamo presentato una denuncia sui dazi applicati l'anno scorso e abbiamo quasi cancellato le esportazioni di vino australiano verso il mercato cinese", ha dichiarato nei giorni scorsi il ministro australiano degli Esteri Marise Payne. "Abbiamo visto dazi superiori al 200 per cento applicati al vino australiano. Non crediamo che ciò sia coerente con gli obblighi della Cina nell'ambito dell'Omc", ha evidenziato il ministro in un'intervista al programma "Insiders" dell'emittente "Abc". (Cip)