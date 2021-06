Business news: la rivale cinese di Tesla lancia l'Ipo ad Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di auto elettriche Xpeng, già quotato negli Stati Uniti, ha lanciato il 24 giugno una offerta pubblica iniziale ad Hong Kong, con l'obiettivo di raccogliere dagli investitori sino a 2 miliardi di dollari. La doppia quotazione di 85 milioni di azioni dell'azienda rimarrà aperta alle sottoscrizioni sino a martedì 29 giugno, e il prezzo verrà fissato il giorno successivo. L'azienda farà il suo debutto ufficiale sulla borsa di Hong Kong il 7 luglio. Xpeng ha fissato un prezzo minimo di 180 dollari di Hong Kong (23 dollari Usa) per azione per gli azionisti retail, un premio dell'11,7 per cento rispetto al prezzo di chiusura registrato mercoledì scorso dall'azienda a Wall Street. L'ipo è l'ultima di una serie di quotazioni effettuate da aziende cinesi in Cina o ad Hong Kong, come misura di riduzione del rischio di delisting negli Stati Uniti: lo scorso anno è stata infatti approvata negli Usa una legge che prevede l'espulsione dagli exchange statunitensi delle aziende cinesi che non si adeguano ai requisiti di trasparenza nella rendicontazione in vigore nel Paese. (Nys)