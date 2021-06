Business news: Emirati, Abu Dhabi annuncia ripresa crociere dal primo settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Cultura e del Turismo dell’emirato di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato la ripresa delle crociere turistiche a partire dal prossimo primo settembre, dopo mesi di stop dovuti alla pandemia di Covid-19. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam". Nel 2019, il turismo marittimo nell’emirato ha assistito a una rapida crescita, con l’arrivo negli scali locali di 500 mila visitatori, in aumento del 46 per cento rispetto all’anno precedente. L’iniziativa giunge “nel quadro di sforzi per ridare vita al settore turistico degli Emirati, dopo gli impressionanti risultati che abbiamo raggiunto nel combattere la diffusione della pandemia”, ha detto Ali al Shaiba, direttore esecutivo per Turismo e Marketing al dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi. (Res)