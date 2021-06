Business news: Qatar, ministro Finanze, quest’anno non entreremo nel mercato del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar non progetta per quest’anno di entrare nel mercato del debito sovrano, per ottenere liquidità dai mercati internazionali. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze ad interim dell’emirato, Ali bin Ahmed al Kuwari, partecipando al Forum economico del Qatar. “L’orientamento verso i mercati internazionali del debito (obbligazioni, sukuk, titoli) potrebbe essere un’eccezione quest’anno, per approfittare dei bassi tassi d’interesse”, ha detto Al Kuwari, sottolineando tuttavia che “dal punto di vista del deficit e del bilancio, se la situazione prosegue saremo in buone condizioni”. (Res)