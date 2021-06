Business news: Somaliland, Dp World inaugura nuovo terminal del porto di Berbera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina Dp World ha inaugurato un nuovo terminal container al porto di Berbera, nell'autoproclamata repubblica del Somaliland, con l'obiettivo di espandere ulteriormente la capacità del terminal e di trasformarlo in un importante "hub" commerciale regionale nel Corno d'Africa. Il terminal, secondo quanto riferisce la compagnia in un comunicato, aumenta la capacità dei container del porto dagli attuali 150 mila Unità equivalenti a venti piedi (Teu) a 500 mila teu all'anno. "Con il nuovo terminal, insieme alla seconda fase di espansione e della zona economica lungo il corridoio della Berbera, siamo ora saldamente posizionati per sviluppare ulteriormente e far crescere la nostra economia attraverso un aumento del commercio, attirando investimenti esteri diretti e creando posti di lavoro", ha commentato il presidente del Somaliland, Muse Bihi Abdi. Dp World si è impegnata a investire fino a 442 milioni di dollari per sviluppare ed espandere il porto di Berbera. Con la prima fase ora completata, la compagnia con sede a Dubai ha affermato che sono già in corso lavori per espandere ulteriormente il porto. La seconda fase di espansione prevede l'estensione della nuova banchina da 400 a mille metri e la possibilità per il porto di movimentare fino a due milioni di teu all'anno. "La nostra ulteriore espansione del porto in una seconda fase e la sua integrazione con la zona economica speciale che stiamo sviluppando lungo il Corridoio di Berbera riflettono la nostra fiducia in Berbera e l'intenzione di trasformarla in un importante centro commerciale di livello mondiale", ha detto Sultan bin Sulayem, presidente di Dp World. "Sarà un'opzione praticabile, efficiente e competitiva per il commercio nella regione", ha aggiunto. (Res)