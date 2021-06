Business news: inaugurato in Togo parco energia solare Mohammed bin Zayed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'interesse degli Emirati Arabi Uniti nel rafforzare le partnership con i paesi africani, il complesso di energia solare Mohammed bin Zayed è stato inaugurato ieri nello Stato africano nel Togo. Il complesso opera con una capacità produttiva di 50 megawatt nella prima fase e raggiungerà i 70 megawatt entro la fine di quest'anno, con un volume di investimenti di 221 milioni di dirham (60,1 milioni di dollari), secondo quanto pubblicato dall'agenzia di stampa degli Emirati. L'Abu Dhabi Fund for Development ha contribuito al finanziamento della prima fase del Mohammed bin Zayed Solar Energy Complex, del valore di 55 milioni di dirham (14,97 milioni di euro), in quanto il nuovo complesso rappresenta uno degli elementi della partnership che unisce il Fondo con l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, che mira a sostenere le fonti di energia pulita. La società emiratina Emea Power ha sviluppato il più grande progetto di energia rinnovabile in Africa occidentale, situato nella regione di Centralis, come parte dell'iniziativa per sostenere i progetti di energia rinnovabile lanciati dal Fondo in collaborazione con l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili e con il finanziamento dell'Abu Dhabi Fund for Development e della Bank of West Africa for development. Il ministro degli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ha affermato che il progetto contribuisce ad accelerare la transazione verso le fonti energetiche rinnovabili, per garantire un futuro più sostenibile. (Res)