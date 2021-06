Business news: Mozambico, nuovo attacco jihadista vicino ad Afungi nei pressi dei siti petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di miliziani jihadisti è tornato all'attacco nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, dove hanno preso di mira una postazione delle forze governative situata nei pressi del sito petrolifero di Afungi, dando adito a nuovi combattimenti. Lo hanno confermato all'edizione portoghese di "Voa" fonti locali e di sicurezza, specificando che gli insorti hanno cercato di attaccare la posizione delle forze governative a Patacua, vicino al sito di esplorazione di gas naturale liquefatto (Gnl) di Afungi - dove si trova il progetto di Total -, prima di essere respinti dalla contraerea. Gli scontri sono avvenuti ieri pomeriggio e nonostante l'esito positivo dell'operazione, un elicottero MI8 dell'esercito mozambicano ha avuto problemi tecnici ed è dovuto effettuare un atterraggio di emergenza. "Palma è sotto attacco dal 21 giugno", ha precisato la fonte militare, senza fornire ulteriori dettagli. L'attacco si è verificato nelle stesse ore in cui i rappresentanti dei Paesi membri della Comunità di sviluppo dell'Africa australe (Sadc) si riunivano a Maputo, approvando il dispiegamento di truppe in Mozambico per aiutare il governo a combattere l'insurrezione islamista a Cabo Delgado. (Res)