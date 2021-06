Business news: Taiwan sale alla 26ma posizione nella classifica su ecosistema startup del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan è salita al 26mo posto nella classifica globale 2021 sull'ecosistema delle startup stilata dall'istituto di ricerca israeliano StartupBlink, in aumento di quattro posizioni rispetto allo scorso anno. Lo ha annunciato il ministero della Scienza e della Tecnologia dell'isola di Taiwan, precisando che il Paese ha mantenuto il settimo posto nella regione dell'Asia-Pacifico. La classifica è stata stilata in collaborazione con il programma ministeriale Taiwan Tech arena (Tta) e prende in considerazione circa mille città e 100 Paesi del mondo. Secondo il ministero, le prestazioni di Taiwan nell'ecosistema delle startup hanno ottenuto il riconoscimento internazionale, grazie agli sforzi di varie agenzie governative e del settore privato, che hanno contribuito a consolidare il ruolo rilevante di Taipei nel settore delle tecnologie e in altri campi emergenti. Intanto, secondo un'altra classifica riguardante le innovazioni in ambito Covid-19, compilato da Unaids Health Innovation Exchange e StartupBlink, Taiwan è salita di tre posizioni dallo scorso anno al 17mo posto, collocandosi tra i 32 Paesi migliori in termini di innovazione nella lotta alla pandemia, ha fatto sapere il ministero. (Cip)