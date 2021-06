Business news: India, le aziende offrono agevolazioni a clienti vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per incoraggiare gli adulti a vaccinarsi l’India sta offrendo sconti e agevolazioni su prodotti e servizi ai cittadini vaccinati contro il Covid-19. Lo ha dichiarato Sanjay Kumar, un alto funzionario della compagnia aerea indiana IndiGo, secondo cui “è nostra responsabilità contribuire alla campagna di vaccinazione nazionale incoraggiando più persone”. I clienti vaccinati che intendono volare con IndiGo, infatti, otterranno uno sconto del 10 per cento sul biglietto. Anche altre aziende hanno proposto agevolazioni per i cittadini immunizzati, come McDonald’s che offre uno sconto del 20 per cento sui pasti, o Grofers, una ditta indiana specializzata nella consegna di generi alimentari, che propone un mese di abbonamento gratuito al suo programma fedeltà, ma anche Godrej, un produttore di elettrodomestici che ha esteso le garanzie sui prodotti. Anche la Banca Centrale dell’India sta cercando di favorire l’adesione dei cittadini alla campagna vaccinale, offrendo un tasso di interesse più alto sui depositi per i clienti che abbiano ricevuto almeno una dose di vaccino contro il coronavirus. (Inn)