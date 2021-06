Business news: l'italiana Dag Communication apre controllata a Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dag Communication, agenzia italiana specializzata in comunicazione d’impresa in Italia e all’estero, ha annunciato l’apertura della propria controllata Dag China, con sede a Shanghai, per curare la comunicazione corporate e di prodotto di aziende italiane ed europee che operano in Cina. Lo si legge in un comunicato diramato dalla società, che ricorda come la Cina sia stata l’unico Paese che nel 2020 ha mantenuto una crescita economica nonostante la pandemia, con un valore pari al 2,3 per cento e con un incremento del 18,3 per cento nel primo trimestre 2021. Dag Communication negli ultimi anni ha già assistito oltre 15 società italiane ed europee nella realizzazione di progetti di comunicazione in Cina. Attraverso lo studio dei principali trend nel mercato cinese e grazie all’esperienza di un team qualificato madrelingua cinese, Dag realizza una strategia di comunicazione ad hoc per ogni settore, declinandola sui rispettivi canali social e trovando lo story angle più adatto secondo il target di riferimento. (Res)