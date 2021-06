Business news: Evergrande accantona 1,75 miliardi di dollari per rimborso obbligazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda immobiliare più indebitata della Cina, Evergrande, ha accantonato un fondo di 13,6 miliardi di dollari di Hong Kong (1,75 miliardi di dollari Usa) per rimborsare le obbligazioni in scadenza e per pagare gli interessi su tutte le altre obbligazioni denominate in dollari. I fondi saranno versati sul conto di rimborso delle obbligazioni, ha fatto sapere la società giovedì, aggiungendo che ci sono ulteriori obbligazioni in scadenza prima del prossimo marzo, sia onshore che offshore. Evergrande aveva pianificato di rimborsare la sua obbligazione offshore da 1,5 miliardi di dollari in scadenza il 28 giugno di questa settimana, prima del previsto. Alcune delle obbligazioni di Evergrande sono state vendute nelle ultime settimane, poiché sono aumentate le preoccupazioni degli investitori in merito alla sua capacità di effettuare pagamenti tempestivi. (Cip)