Business news: scooter elettrici, alleanza tra Gogoro e Foxconn a Taiwan

- La compagnia taiwanese di scooter Gogoro sta collaborando con il produttore di elettronica Foxconn per accelerare l'espansione del suo mercato globale. Lo ha riferito un comunicato stampa rilasciato dalle due aziende. Foxconn e Gogoro hanno firmato un memorandum d'intesa che consente loro di creare una tecnologia strategica e una partnership di produzione. Con il contributo di Foxconn, Gogoro potrà rilanciare la produzione degli smart scooter, le tecnologie di sostituzione delle batterie e concentrarsi sulla progettazione del prodotto. Gogoro ad aprile ha anche firmato degli accordi con Hero MotoCorp per portare i suoi scooter elettrici in India. Con circa 400 mila utenti Gogoro e 2.045 stazioni di cambio batteria in tutta Taiwan, la rete Gogoro gestisce circa 270.000 cambi batteria al giorno, per un totale di circa 200 milioni dall'inizio delle attività. (Cip)