Business news: Iraq, ministero Pianificazione, a maggio prezzo prodotti alimentari in calo

- Il ministero iracheno della Pianificazione ha annunciato un calo dei prezzi dei prodotti alimentari, a fronte di un leggero rialzo complessivo del tasso d’inflazione, durante lo scorso mese di maggio. In un comunicato stampa, il dicastero sottolinea che i prezzi di alimenti e bevande analcoliche hanno registrato un calo dello 0,3 per cento, spinti soprattutto dal calo del prezzo di uova e latticini (1,9 per cento) e ortaggi (1,8 per cento). In generale, durante il mese di riferimento il tasso di inflazione generale è cresciuto dello 0,04 per cento, a fronte di un incremento semestrale dell’indice dei prezzi al consumo del 5,6 per cento. (Res)