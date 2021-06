Business news: Emirati, Dewa aumenta produzione di acqua desalinizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dubai Electricity and Water Authority (Dwa) ha annunciato che la sua capacità di produzione di acqua desalinizzata ha raggiunto i 490 milioni di galloni al giorno, dopo aver aggiunto nuove unità avanzate nel complesso di Jebel Ali per la produzione di energia e la desalinizzazione dell'acqua utilizzando la tecnologia “Swro”. Said Tayer, amministratore esecutivo, ha dichiarato al riguardo: "Stiamo lavorando per sviluppare un'infrastruttura di livello mondiale per stare al passo con la crescente domanda di energia e acqua, secondo i più alti standard di disponibilità, affidabilità , efficienza e sicurezza, supportati da asset per oltre 182 miliardi di dirham (41 miliardi di euro) di proprietà dell'autorità e delle sue controllate, con investimenti per 86 miliardi di dirham (20 miliardi dieuro) in cinque anni nei settori dell'energia e dell'acqua". (Res)