Business news: Tunisia, deficit commerciale aumentato di 114 milioni di euro a maggio

- Il deficit commerciale della Tunisia è aumentato di 378,2 milioni di dinari (114 milioni di euro) a maggio 2021, attestandosi a quota 1.554 milioni di dinari (472 milioni di euro) contro i 1.175 milioni di dinari (357 milioni di euro) di aprile 2021. E’ quanto emerge dalla nota mensile sul commercio estero a prezzi correnti pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica (Ins). A maggio 2021, il tasso di copertura è sceso di 7,3 punti rispetto al mese precedente, arrivando a quota 69,8 per cento. Secondo l'Ins, il commercio tunisino a maggio è diminuito per il secondo mese consecutivo, registrando livelli inferiori del 6 per cento rispetto a prima della pandemia. Le esportazioni, in particolare, sono diminuite del 9,5 per cento. Secondo il giornale economico “L’Economiste maghrebin”, si tratta del maggiore calo dall'inizio dell'anno. L'arretramento riguarda tutti i settori tranne l'agricoltura e l'agroalimentare, che ha registrato un miglioramento del 9,4 per cento. Il calo delle esportazioni del settore dell'industria meccanica ed elettrica (-14 per cento) e del settore tessile e abbigliamento (-12,4 per cento) ha maggiormente contribuito al risultato complessivo. Le esportazioni del settore energetico e quelle del settore minerario, fosfati e derivati sono diminuite rispettivamente del 10 per cento e del 4,7 per cento. Le importazioni in Tunisia sono rimaste stagnanti per il secondo mese consecutivo. Secondo l'Ins, il risultato deriva dalla congiunzione tra una dinamica a livello di approvvigionamento di materie prime e semilavorati (+ 8,9 per cento) nonché di beni strumentali (+ 10,8 per cento) e un forte calo degli acquisti di prodotti alimentari (-26,4 per cento) ed energetici (-11,7 per cento). Al netto dell'energia, le importazioni hanno registrato un lieve aumento dell'1,8 per cento. Le esportazioni verso i paesi dell'Unione Europea sono diminuite del 7,9 per cento. Ciò è dovuto al calo delle vendite ai principali partner europei quali Francia (-4,6 per cento), Germania (-12,9 per cento) e Spagna (-11,4 per cento). Anche le esportazioni verso Cina, Turchia e Russia sono diminuite rispettivamente del 58,4 per cento, 65,6 per cento, 19,5 per cento. La Tunisia ha invece registrato una ripresa delle sue esportazioni verso l'Italia (+ 5,2 per cento). Le importazioni, dal canto loro, hanno registrato una stagnazione con i paesi dell'Unione Europea (+0,4 per cento), mentre sono aumentati gli acquisti da Cina (+2,5 per cento) e Turchia (+10,3 per cento), a fronte di un netto calo con la Russia (-45,1 per cento). (Tut)