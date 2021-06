Business news: Libia, azienda turca Enka avvia costruzione centrale elettrica di Misurata da 650 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società turca Enka ha iniziato il 20 giugno i lavori per la realizzazione della centrale elettrica nella città portuale di Misurata con una capacità totale di 650 megawatt. Lo ha annunciato la compagnia elettrica libica General Electricity Company of Libya (Gecol) in una nota. Secondo la Gecol l’avvio del progetto rientra nell’ambito dell’accordo sottoscritto con il consorzio formato da Enka dalla tedesca Siemens per la costruzione di due centrali elettriche rispettivamente a Misurata e Tripoli. L'ufficio stampa della Gecol ha affermato che le prime unità dell'impianto di Misurata saranno attive prima del picco estivo dell’anno 2022. La compagnia libica ha chiarito, inoltre, che il progetto ha lo scopo di colmare il deficit nella produzione di energia elettrica registrato in particolare nel corso del periodo estivo, durante il quale nel Paese avvengono blackout che possono durare fino a sei ore a causa delle alte temperature raggiunte. La compagnia turca Enka e la tedesca Siemens hanno firmato il 6 gennaio scorso un contratto con la Gecol per la costruzione di due centrali elettriche all’interno del Paese, una nei pressi di Tripoli e l’altra nella città portuale di Misurata. La prima è una centrale da 671 megawatt, mentre la seconda si prevede che produrrà 650 megawatt. La compagnia turca aveva quasi completato i lavori per una centrale elettrica a Ubari, nella regione meridionale del Fezzan, i cui lavori sono stati interrotti a seguito dell’esplosione della crisi libica nel 2015. (Lit)