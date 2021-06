Business news: Tunisia, Fitch poco ottimista sulle prospettive a breve termine delle banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La qualità dei prestiti bancari in Tunisia dovrebbe indebolirsi nel 2021, a causa del difficile contesto in cui operano gli istituti di credito tunisini a seguito della pandemia di coronavirus. E’ quanto afferma un nuovo rapporto di Fitch Ratings, mantenendo "negativa" la prospettiva sul settore. L’agenzia di rating si aspetta un “deterioramento sempre più visibile" degli asset bancari, in particolare “quando il programma di differimento del credito della Tunisia scadrà a settembre 2021 e quando alcune misure di esenzione per le banche termineranno alla fine del 2021”. Fitch richiama l'attenzione sull'impatto della transizione verso l’adozione dei principi contabili bancari “Ifrs 9” a partire dalla fine dell'anno fiscale 2021, segnalando la necessità di adottare disposizioni aggiuntive sulla raccolta dati e la quantificazione degli asset. “La nostra valutazione sulla qualità degli attivi delle banche tunisine riflette la loro forte esposizione all'indebolimento del rating sovrano (“B”/ negativo), mediante la detenzione di titoli di Stato e prestiti diretti al governo”, si legge nel comunicato pubblicato da Fitch. L'esposizione delle banche al rating sovrano rappresentava a fine novembre 2020 circa il 15 per cento degli attivi del settore, un dato considerevole e che porterà a una bassa redditività nel 2021, a causa di bassi tassi di interesse, della moderata attività commerciale e del ritardo nel recupero del settore turistico. Secondo l'agenzia, infine, gli oneri per crediti inesigibili dovrebbero rimanere elevati, data la gravità dei rischi per la qualità degli attivi, che peseranno anche sulla redditività. (Tut)