Business news: Congo-Cina, Sassou-Nguesso a colloquio con Xi Xiping su ristrutturazione del debito

- Il presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou-Nguesso, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo cinese Xi Xiping nel corso del quale ha chiesto di ristrutturare l'enorme debito accumulato dal Paese africano che impedisce alle autorità di Brazzaville di riprendere il dialogo con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Nel corso del colloquio, ha riferito alla stampa il ministro delle Finanza il ministro Rigobert Roger Andely, le due parti hanno esaminato la cooperazione tra Brazzaville e Pechino e hanno sollevato la questione del debito, che è attualmente un ostacolo alla prosecuzione dei buoni rapporti con l'Fmi. "Il nostro presidente ha posto la domanda al suo pari e gli ha fatto una proposta. Dal 2019, con la pandemia di Covid-19, la crisi è peggiorata dalla nostra parte e il debito è diventato ancora più insostenibile. Non è ora di fare una seconda ristrutturazione per consentire al Paese di avere un po' più di risorse per far fronte ai suoi bisogni interni, quindi per rimuovere questo ostacolo ai buoni rapporti con l'Fmi?", ha dichiarato Sassou-Nguesso, secondo quanto riferito dal ministro, il quale ha precisato che il presidente cinese ha dato una risposta favorevole alla richiesta del suo omologo. "I due presidenti hanno concordato di sottoporre la questione della seconda tornata di ristrutturazione del debito a esperti cinesi e congolesi per poterla risolvere", ha detto. Nel 2019 la Cina ha già ristrutturato il debito del Congo, che ha attualmente nei confronti di Pechino un debito di 1.300 miliardi di franchi Cfa (pari a circa 1,9 miliardi di euro) su un debito globale di oltre 6 mila miliardi di euro (oltre 9 miliardi di euro). (Res)