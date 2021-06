Balcani: Kurz, appello per integrazione europea, dialogo e comunicazione siano cardini stabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo Vjosa Osmani ha iniziato ieri una visita ufficiale in Austria su invito dell'omologo Alexander van der Bellen. Il riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia è l'unica soluzione che porterebbe una pace sostenibile nella regione dei Balcani occidentali, ha ieri ribadito Osmani a Vienna dopo avere incontrato l'omologo austriaco, Alexander Van der Bellen. Osmani ha affermato che la Serbia ha commesso atrocità durante la guerra in Kosovo e non si è mai scusata per i crimini. "Chiedo al presidente serbo (Aleksandar) Vucic di deporre almeno un fiore a Batajnica. La storia ha dimostrato che ogni volta che c'è stata la guerra, è necessario fare giustizia prima di poter raggiungere la pace. Insistiamo sulla giustizia, vogliamo che i resti dei nostri essere restituita", ha affermato. "L'Ue deve essere chiara con la Serbia e dirle che deve scegliere tra Europa e Russia. Una soluzione si troverà quando l'Ue sarà chiara con la Serbia, anche per quanto riguarda l'eliminazione dell'influenza russa e il riconoscimento del Kosovo", ha concluso Osmani ripresa dai media kosovari. (Geb)