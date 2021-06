Kosovo: opposizione chiede a premier Kurti a chiarire posizione su accordi di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti che compongono l'opposizione parlamentare del Kosovo ha invitato il primo ministro Albin Kurti a chiarire la posizione sull'accordo del 4 settembre a Washington, nell'ambito del quale il Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti ha presentato ai governi di Kosovo e Serbia un rapporto sulla gestione dell'acqua nel lago Ujmani/Gazivode. Il capogruppo del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Abelard Tahiri ha affermato che il governo del Kosovo deve chiarire la sua posizione non solo sull'accordo di Washington ma anche su quello per la demarcazione del confine con il Montenegro. "E' vostro dovere rinegoziare l'accordo con il Montenegro e non nascondere la vostra posizione sull'accordo di Washington", ha detto Tahiri. L'ex primo ministro del Kosovo e deputato della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Avdullah Hoti ha affermato che l'accordo di Washington è molto importante per il Kosovo e ha invitato il governo del Kosovo a dichiarare se ritiene che l'accordo stia minando la sovranità del Kosovo. (segue) (Alt)